В Новосибирске рецидивист ограбил ломбард в Октябрьском районе

— По словам продавца, днем в павильон зашёл неизвестный мужчина, который попросил посмотреть одну из моделей телефонов. После того, как продавец передала ему мобильное устройство, он сначала рассматривал его, задавал вопросы, а затем схватил телефон, выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.