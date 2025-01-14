В Новосибирске рецидивист ограбил ломбард в Октябрьском районе

В Новосибирске неизвестный ограбил ломбард в Октябрьском районе города. Сотрудница заведения обратилась в полицию.
— По словам продавца, днем в павильон зашёл неизвестный мужчина, который попросил посмотреть одну из моделей телефонов. После того, как продавец передала ему мобильное устройство, он сначала рассматривал его, задавал вопросы, а затем схватил телефон, выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что ущерб от преступления составил 22 тысячи рублей. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Оказался им 44-летний рецидивист. На него возбудили уголовное дело за грабеж. Также оперативники устанавливают местонахождение похищенного мобильника.