В Ленобласти с одной парковки угнали два BMW за 17 миллионов

О хищении машин в полицию накануне сообщил специалист по розыску лизинговой компании, стало известно «Фонтанке» 14 января. BMW X6 и 730i чёрного цвета в гаражном кооперативе на улице Победы в Кузьмоловском не досчитались под конец года. Оба автомобиля оборудованы спутниковой сигнализацией, и к вечеру 13 января 730i 2020 года выпуска представитель компании отыскал на парковке у ЖК на Орлово-Денисовском проспекте в Петербурге. Его в компании оценивают в 5,8 миллиона рублей. Поиски трёхлетнего BMW Х6 стоимостью 11, 3 миллиона рублей продолжаются.