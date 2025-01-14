Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти с одной парковки угнали два BMW за 17 миллионов

Два немецких автомобиля исчезли с одного паркинга во Всеволожском районе Ленинградской области. Тот, что дешевле, «всплыл» в Петербурге, но с чужими номерами.

Источник: РИА "Новости"

О хищении машин в полицию накануне сообщил специалист по розыску лизинговой компании, стало известно «Фонтанке» 14 января. BMW X6 и 730i чёрного цвета в гаражном кооперативе на улице Победы в Кузьмоловском не досчитались под конец года. Оба автомобиля оборудованы спутниковой сигнализацией, и к вечеру 13 января 730i 2020 года выпуска представитель компании отыскал на парковке у ЖК на Орлово-Денисовском проспекте в Петербурге. Его в компании оценивают в 5,8 миллиона рублей. Поиски трёхлетнего BMW Х6 стоимостью 11, 3 миллиона рублей продолжаются.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что на найденном в городе «немце» были установлены подменные номера. «Полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.