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«Подумал, что умерла и сел рядом»: пожилой ревнивец решил задушить ремнем вернувшуюся с работы жену

Пенсионер из Саратова пытался задушить свою жену.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове пожилой и подвыпивший мужчина пытался задушить свою супругу, когда та вернулась с работы. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, 67-летний мужчина нигде не работает и ему не понравилось, что жена вернулась поздно.

— Он стал ей предъявлять, что она была с кем-то. Супруга поужинала и легла спать. Все это время мужчина «объяснял» ей на повышенных тонах, как надо правильно жить. Потом он сказал, что убьет ее, достал ремень и начал душить, перед этим надев перчатки, — пишут журналисты телеканала.

Женщина потеряла сознание, а ревнивец подумал, что она умерла и сел рядом. Когда супруга пришла в себя, она оттолкнула мужчину и покинула комнату. После было написано заявление. Сейчас пожилому ревнивцу светит суд.