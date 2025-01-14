«Подумал, что умерла и сел рядом»: пожилой ревнивец решил задушить ремнем вернувшуюся с работы жену

В Саратове пожилой и подвыпивший мужчина пытался задушить свою супругу, когда та вернулась с работы. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, 67-летний мужчина нигде не работает и ему не понравилось, что жена вернулась поздно.
— Он стал ей предъявлять, что она была с кем-то. Супруга поужинала и легла спать. Все это время мужчина «объяснял» ей на повышенных тонах, как надо правильно жить. Потом он сказал, что убьет ее, достал ремень и начал душить, перед этим надев перчатки, — пишут журналисты телеканала.
Женщина потеряла сознание, а ревнивец подумал, что она умерла и сел рядом. Когда супруга пришла в себя, она оттолкнула мужчину и покинула комнату. После было написано заявление. Сейчас пожилому ревнивцу светит суд.