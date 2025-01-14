«Подумал, что умерла и сел рядом»: пожилой ревнивец решил задушить ремнем вернувшуюся с работы жену

— Он стал ей предъявлять, что она была с кем-то. Супруга поужинала и легла спать. Все это время мужчина «объяснял» ей на повышенных тонах, как надо правильно жить. Потом он сказал, что убьет ее, достал ремень и начал душить, перед этим надев перчатки, — пишут журналисты телеканала.