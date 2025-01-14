ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 14 января, во вторник, примерно в 07.50 55-летний водитель пассажирского автобуса МАЗ ехал по улице Люцинской. На пересечении с улицей Каменногорской в момент поворота налево на зеленый свет водитель не пропустил грузовик, который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств.
В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Сказано, что у фуры и автобуса механические повреждения.
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