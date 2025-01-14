Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Минске

Автобус и фура столкнулись на улице Каменногорской в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 14 января, во вторник, примерно в 07.50 55-летний водитель пассажирского автобуса МАЗ ехал по улице Люцинской. На пересечении с улицей Каменногорской в момент поворота налево на зеленый свет водитель не пропустил грузовик, который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств.

В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Сказано, что у фуры и автобуса механические повреждения.

Ранее мы писали, что пьяная витебчанка везла ребенка в сад на авто и попалась: «Отмечала день рождения ребенка».

Тем временем в Мозыре милиция раскрыла кражу денег с карты умершего белоруса.

Кстати, МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине.