ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Минске

Согласно предварительным данным, 14 января, во вторник, примерно в 07.50 55-летний водитель пассажирского автобуса МАЗ ехал по улице Люцинской. На пересечении с улицей Каменногорской в момент поворота налево на зеленый свет водитель не пропустил грузовик, который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств.