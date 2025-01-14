Суд продлил арест «смотрящему» за Артемовским Сергею Хитрику

Ранее Сергей Хитрик был судим за вымогательства. В 2016 году Артемовский городской суд приговорил его к одному году и шести месяцам колонии за вымогательство 10 тыс. руб. у местного таксиста Александра Кирьякова за справку о зарплате, которую тот ранее попросил предоставить ему на работе для получения кредита в банке. Александр Кирьяков работал в ООО «Экспресс» (бренд «Три Пятерки»). По информации системы «СПАРК-Интерфакс», 50% в компании принадлежат Сергею Хитрику.