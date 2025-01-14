СКР возбудил дело после издевательств двух девушек над ребенком в Москве

Telegram-канал Shot пишет, что речь идет о семикласснице, которая вместе с подругой решила снять видео для TikTok. Одна из девушек поставила на кровать маленького ребенка, а другая ударила его ногой в спину, после чего он упал и заплакал, а девушка стала танцевать на камеру. Утверждается, что школьница учится в Бабушкинском районе столицы.