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Водитель сбил 8-летнюю девочку на «зебре» под Севастополем

Восьмилетняя девочка попала под колеса машины на пешеходном переходе под Севастополем.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 января на подъезде к поселку Кача под Севастополем произошло ДТП с участием восьмилетней девочки, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 14 января примерно в 8 часов утра на подъезде к поселку Кача под Севастополем 41-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, сбил несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии.