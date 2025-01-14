Водитель сбил 8-летнюю девочку на «зебре» под Севастополем

Утром 14 января на подъезде к поселку Кача под Севастополем произошло ДТП с участием восьмилетней девочки, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 14 января примерно в 8 часов утра на подъезде к поселку Кача под Севастополем 41-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, сбил несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии.