Верховный суд утвердил приговор осужденному за госизмену ученому Голубкину

Дело о госизмене в отношении Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали. Как утверждают представители защиты Голубкина, в 2018 году руководством ЦАГИ он был привлечен к работам по международному проекту Hexafly-int по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие утверждало, что в двух отчетах по проекту, которые по указанию своего начальника Анатолия Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна. Сам Губанов также приговорен к 12 годам лишения свободы.