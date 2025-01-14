Верховный суд утвердил приговор осужденному за госизмену ученому Голубкину

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 14 января 2025 года приговор Мосгорсуда от 2023 года и определение Первого апелляционного суда от 2024 года в виде 12 лет заключения Валерию Голубкину по делу о государственной измене оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сказали в суде.
Ранее Мосгорсуд признал Голубкина виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Первый апелляционный суд оставил приговор в силе. В середине апреля 2024 года Верховный суд России отменил апелляционное определение и вернул дело 71-летнего ученого на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. После решения Верховного суда Голубкина оставили под стражей, однако его приговор считался не вступившим в силу до нового решения Первого апелляционного суда.
Дело о госизмене в отношении Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали. Как утверждают представители защиты Голубкина, в 2018 году руководством ЦАГИ он был привлечен к работам по международному проекту Hexafly-int по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие утверждало, что в двух отчетах по проекту, которые по указанию своего начальника Анатолия Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна. Сам Губанов также приговорен к 12 годам лишения свободы.
Голубкин — доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ЦАГИ, автор более 120 научных работ в области аэродинамики.