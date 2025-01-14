Вернувшаяся из зоны СВО жительница Башкирии родила ребенка

Участница СВО из Башкирии стала многодетной мамой. Женщина родила третьего ребенка после возвращения из зоны проведения спецоперации в канун Рождества, 6 января. Об этом рассказал руководитель госкомюстиции республики Владимир Спеле.
У жительницы Зианчуринского района родился сын. Его назвали Арсением.
Известно, что многодетная мать работала в госпитале помощником хирурга, а сейчас находится в декретном отпуске.
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