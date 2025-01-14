СМИ: рэпера Пи Дидди обвиняют в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

Гибсон, который стал одним из тех, кто потерял дом в Калифорнии, сказал следующее: «И ветры дули в нужном направлении, и люди есть, готовые, желающие и способные разжигать пожары. Им поручено это сделать или они действуют по собственной воле? Я не знаю. Но эти люди, похоже, довольно хорошо экипированы».