СМИ: рэпера Пи Дидди обвиняют в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

Вина Шона «Дидди» Комбса
Согласно материалу Newsweek, есть предпожения, что пожар в престижном районе Пасифик-Палисейдс, который стал одним из самых разрушительных в округе Лос-Анджелес, произошел неслучайно. Выдвигается версия, что он был «организован» для сокрытия случаев педофилии знаменитостей из «списка Дидди».
«Список Дидди» — неподтвержденный список знаменитостей, обвиняемых в участии в вечеринках, организованных Комбсом, на которых, предположительно, имели место неправомерные действия сексуального характера.
Как отмечает Newsweek, особняк Дидди в Холмби-Хиллз, расположенный примерно в восьми километрах от кромки пожара в Пасифик-Палисейд, в данный момент не затронут огнем. В марте 2024 года федеральные агенты провели обыск в доме Комбса в рамках расследования дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Изъятые предметы включали наркотики, огнестрельное оружие и другие доказательства, связанные с обвинениями. Комбс не признал себя виновным после потока гражданских исков и обвинений в сексуальном насилии, физическом насилии и жестоком обращении.
После его ареста, как пишет Rolling Stone, начали циркулировать слухи о том, что следователи обнаружили подземный туннель, соединяющий дом Комбса с особняком Playboy неподалеку. Доказательства этому полиция не смогла найти.
Некоторые пользователи TikTok пишут, что пожары были начаты ради намеренного уничтожения «туннелей Дидди», в то время как другие утверждают: факт того, что дома многих знаменитостей были повреждены или полностью разрушены, доказывает, что Голливуд пытается защитить своих самых влиятельных звезд.
Newsweek обратился к адвокатам Шона Комбса за комментариями, но ответа не получил.
Атака направленным энергетическим оружием
Кроме того, в соцсетях высказывают предположения, что причиной разрушительных пожаров в Калифорнии стала атака направленным энергетическим оружием. В публикациях указывают, что бедствия были вызваны атакой «прямым энергетическим оружием, направленной на уничтожение человечества». Это мнение распространиось после появления в Сети видеоролика, на котором запечатлен неопознанный объект, летящий по небу во время пожаров, пишет Firstpost.
Один из пользователей, известный как The Patriot Voice, написал на платформе X: «Наше правительство, которое работает рука об руку с ВЭФ и Blackrock, намеренно устраивает пожары, используя в этих районах оружие направленной передачи энергии военного уровня, чтобы начать массовый захват земель».
В сообщениях утверждается, что пожары соответствуют точному маршруту, по которому якобы будут ходить поезда между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Данный проект, как подчеркивают «эксперты», неоднократно сталкивался с перерасходом средств и задержками. К тому же вынашиваются планы относительно запуска высокоскоростных поездов из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.
При этом многие обращают внимание на возвышающиеся над огнем пальмы, доказывая, что это подтверждает атаку с применением направленного энергетического оружия. «Машины и дома сгорели, но деревья все еще стоят», — написал один из пользователей Х, предположив, что очевидная «тепловая атака» была намеренно направлена на средства к существованию людей.
Как поясняет Fitstpost, многие деревья выживают в лесных пожарах благодаря своим навыкам адаптации. Например, толстая кора деревьев изолирует внутренние слои. А тепло от лесного пожара возникает на уровне земли и не достигает кроны деревьев. Кроме того, есть много видео и изображений, на которых показаны тысячи сильно поврежденных деревьев — многие из которых рухнули.
Мистические стаи дронов
The Daily Mail отмечает и версию о таинственных дронах в небе над штатом Нью-Джерси в период рождественских праздников, которые вызвали массу предположений об их происхождении. Некоторые в Сети заявляли, что пожарами в Калифорнии американское правительство пытается отвлечь людей от загадочных дронов и своего нежелания объяснять их происхождение. Причем Дональд Трамп подтвердил, что лично видел беспилотники над своей собственностью в Бедминстере, Нью-Джерси.
«Я предоставлю вам доклад о дронах примерно в первый день (своего президентства). Это нелепо, что они (действующая администрация) не говорят, что происходит», — пообещал Трамп 9 января.
Реализация 15-минутных городов
Еще одна теория, которая активно обсуждается в соцсети X, заключается в том, что лесные пожары были намеренно спровоцированы президентом США Джо Байденом и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом для реализации так называемых 15-минутных городов.
Концепция «15-минутного города» — идея городского планирования, при которой предметы первой необходимости и услуги, такие как работа, магазины и здравоохранение, находятся в пределах 15 минут ходьбы, велосипедной поездки или поездки на общественном транспорте.
Умные счетчики
Кроме того, циркулируют слухи, что пожары могли быть вызваны умными счетчиками. В статье Daily Mai приводится ряд комментариев в Сети, где говорится, что эти гаджеты могли «заставить дома гореть изнутри» из-за литиевых батарей и медной проводки.
Один из пользователей написал: «Литий-ионные аккумуляторы на умных электрических счетчиках загораются, нагревая медные провода на пару тысяч градусов по Фаренгейту, поэтому дома горят изнутри, а деревья остаются». В ответных комментариях пользователи назвали людей, делающих такие заявления, «психами».
Намеренный поджог (версия Мела Гибсона)
Выдвигаемые теории о намеренных поджогах поддерживают не только простые американцы, но и знаменитости.
Гибсон, который стал одним из тех, кто потерял дом в Калифорнии, сказал следующее: «И ветры дули в нужном направлении, и люди есть, готовые, желающие и способные разжигать пожары. Им поручено это сделать или они действуют по собственной воле? Я не знаю. Но эти люди, похоже, довольно хорошо экипированы».
«Рыбалка в мутной воде»
Теории и заговоры на этом не заканчиваются. Избранный президент США Дональд Трамп тоже сделал беспочвенное заявление в соцсети Truth Social, написав: «Он (губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом) хотел защитить по сути бесполезную рыбу под названием корюшка… но не позаботился о жителях Калифорнии. Теперь приходится платить высшую цену… Нет воды для пожарных гидрантов, нет пожарных самолетов. Настоящая катастрофа!».
Однако офис губернатора не остался в долгу и нанес ответный удар в заявлении, в котором обвинил избранного президента в создании «чистой фикции». «Нет такого документа, как декларация о восстановлении водных ресурсов — это чистая фикция. Губернатор сосредоточен на защите людей и на обеспечении пожарных всеми необходимыми ресурсами, а не на политических играх», — говорится в заявлении.
Тем не менее это не помешало «первому приятелю» Трампа Илону Маску поддержать обвинение.
Сокращение бюджета
Многие пользователи соцсетей также раскритиковали власти за сокращение бюджета пожарной службы Лос-Анджелеса на миллионы долларов. Однако расследование журнала Mother Jones опровергает утверждение о критическом урезании бюджета. По данным журнала, сокращение бюджета составило всего 2%. Более того, как отмечает Politico, были выделены дополнительные средства, поскольку департамент вел переговоры о новом контракте с городом.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс также опровергла утверждения о том, что в распространении пожара «виновато» сокращение бюджета.
Не было никаких сокращений, которые могли бы повлиять на нынешнюю ситуацию.
Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии продолжает расти, и официальные лица предупреждают, что усиление ветра в ближайшие дни лишь усугубит ситуацию. На сегодняшний день известно о 24 погибших, уничтожено по меньшей мере 12 000 домов и других сооружений. По некоторым оценкам, нынешние пожары могут стать самыми дорогостоящими за всю историю наблюдений: частная метеорологическая компания AccuWeather оценила ущерб в сумму от 135 млрд до 150 млрд долларов.
Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии расследует причину пожаров. По предварительной официальной версии, пожары в Южной Калифорнии вызваны сильными ветрами Санта-Ана и засушливыми условиями. Кроме того, изучается версия о том, что пожар в Палисейдс могло спровоцировать повторное возгорание после того, как первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.