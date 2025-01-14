Водитель легковушки погиб в массовом ДТП с грузовиками в Пермском крае

Водитель легкового автомобиля скончался в массовом ДТП с грузовиками в Пермском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.
Смертельная авария с участием нескольких автомобилей случилась утром 14 января. Около 10:50 часов автомобиль «Лада» двигался по федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь на подъезде к городу Ижевску. На 54-м километре дороги 68-летний водитель выбрал небезопасную скорость и вылетел на встречную полосу.
«Водитель не выбрал безопасную для движения скорость, не учёл дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Фредлайнер”», — рассказали правоохранители.
После удара о грузовик отечественную легковушку отбросило на автомобиль КамАЗ. Водитель «Лады» получил повреждения, от которых мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Сотрудники ГАИ уточняют, что во время аварии повреждения получил ещё один автомобиль — «Нива», которая двигалась в попутном направлении. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и ведут проверку.