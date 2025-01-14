Жительница Слонима заявила в милицию на родственницу, проигравшую ее деньги

В Слониме женщина брала деньги в долг и тратила на азартные игры, рассказали в пресс-службе МВД.
Так, в милицию обратилась слонимчанка, у которой 33-летняя родственница одолжила крупную сумму, но не вернула спустя время.
Оперативники установили, что подозреваемая задолжала внушительные суммы еще четверым гражданам. Женщина брала деньги в долг, но ничего не возвращала. В итоге за два года она получила около 60 тысяч белорусских рублей, которые потратила на личные нужды и спустила в азартных играх.
Фигурантку будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Еще в Мозыре милиция раскрыла кражу денег с карты умершего белоруса.