Жительница Слонима заявила в милицию на родственницу, проигравшую ее деньги

Оперативники установили, что подозреваемая задолжала внушительные суммы еще четверым гражданам. Женщина брала деньги в долг, но ничего не возвращала. В итоге за два года она получила около 60 тысяч белорусских рублей, которые потратила на личные нужды и спустила в азартных играх.