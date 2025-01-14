Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске задержали руководителя запрещённой религиозной группы

Он проводил незаконные собрания.

Источник: Om1 Омск

В Омской области арестовали мужчину, который организовывал незаконные закрытые религиозные служения. Собрания относятся к международной организации «Завет церквей TCCN», которая признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщают в объединённой пресс-службе региональных судов.

По версии следствия, мужчина знал, что организацию признали нежелательной на территории страны, но всё равно проводил религиозные встречи. В процессе запрещённых служений он показывал участникам видеозаписи пасторов нежелательной организации.

Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Сторона защиты обжаловала постановление.