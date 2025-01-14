В Омске задержали руководителя запрещённой религиозной группы

В Омской области арестовали мужчину, который организовывал незаконные закрытые религиозные служения. Собрания относятся к международной организации «Завет церквей TCCN», которая признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщают в объединённой пресс-службе региональных судов.