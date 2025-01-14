В Калмыкии в суд передали дело о взрыве в одном из жилых домов Элисты

По данным СК, мужчина обращался в Центр по оказанию психологической помощи в период 2020 по 2024 год. В феврале 2024 года он пришел в центр с самодельным взрывным устройством и привел его в действие. Мужчина погиб, двое пострадавших с травмами попали в больницу.