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В Калмыкии в суд передали дело о взрыве в одном из жилых домов Элисты

Расследование взрыва в жилом доме Элисты завершено, теперь дело рассмотрят в суде.

Источник: Комсомольская правда

В Элисте завершили расследование взрыва в здании, после которого пострадали работник Центра по оказанию психологической помощи и ее супруг. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Калмыкия.

Напомним, подозреваемым является местный житель. Он погиб во время совершения преступления, но следствие в связи с этим не прекращалось.

По данным СК, мужчина обращался в Центр по оказанию психологической помощи в период 2020 по 2024 год. В феврале 2024 года он пришел в центр с самодельным взрывным устройством и привел его в действие. Мужчина погиб, двое пострадавших с травмами попали в больницу.

Позже, 11 февраля, по месту проживания мужчины произошла детонация еще одного взрывного устройства. В этом случае пострадали трое представителей Росгвардии и один сотрудник МВД, проводившие обезвреживание опасных предметов.

— Собрана достаточная доказательственная база, получены результаты экспертиз, было допрошено около 30 свидетелей, проведено множество осмотров. В отношении обвиняемого провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость в момент совершения преступлений. Теперь дело направлено в суд, — рассказали в СК.

Добавим, следствие велось сразу по нескольким уголовным статьям. Кроме незаконного изготовления взрывных устройств и покушения на убийство, также расследовались посягательство на жизни правоохранителей и хранение огнестрельного оружия.