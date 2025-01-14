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Счастливица из Башкирии выиграла миллионный приз в лотерею

Жительница Башкирии оказалась в числе 90 лотерейных миллионеров 1 января.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стало на одного миллионера больше. Крупный выигрыш в лотерею забрала жительница республики. Она оказалась в числе 90 лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям по миллиону рублей.

На получение выигрыша женщины приехал ее зять. Он рассказал, что в семье есть традиция каждое первое января смотреть лотерейный розыгрыш под оливье.

Жительница Башкирии намерена потратить крупную сумму на строительство беседки.

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