Счастливица из Башкирии выиграла миллионный приз в лотерею

В Башкирии стало на одного миллионера больше. Крупный выигрыш в лотерею забрала жительница республики. Она оказалась в числе 90 лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям по миллиону рублей.
На получение выигрыша женщины приехал ее зять. Он рассказал, что в семье есть традиция каждое первое января смотреть лотерейный розыгрыш под оливье.
Жительница Башкирии намерена потратить крупную сумму на строительство беседки.
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