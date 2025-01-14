Экс-главу ГИБДД Красноярского края арестовали за превышение полномочий

Ранее краевая прокуратура проинформировала о задержании экс-начальника краевой УГИБДД. По версии следствия, весной 2024 года он дал указание своим подчиненным обеспечить успешную сдачу теоретической части экзамена на право управления транспортным средством своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире. А другому знакомому, по данным прокуратуры, он помог избежать удаления тонировки с авто.