Упал замертво после одного удара: житель Бурятии случайно убил приятеля после вечеринки в клубе

Житель Бурятии, обвиняемый в убийстве приятеля, предстанет перед Октябрьским районным судом. Еще осенью 2024 года молодые люди отправились в ночной клуб. Однако утром после вечеринки мужчины поссорились. Тогда один из сибиряков ударил друга по лицу кулаком. Через несколько дней он скончался. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР Бурятии.
— Следствием установлено, что в ночь на 28 сентября 2024 года обвиняемый употреблял спиртные напитки в ночном клубе в городе Улан-Удэ с компанией приятелей, затем под утро у крыльца заведения поссорился с одним из них и нанес ему удар кулаком по лицу.
Молодой человек не смог удержать равновесие из-за опьянения и упал. Сибиряк ударился головой об бетонный пол. Спустя время его доставили в больницу. К несчастью, потерпевшему не удалось выжить, он скончался спустя несколько дней после драки. Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Однако обвиняемый, узнав о смерти приятеля, самостоятельно пришел в полицию с чистосердечным признанием. Вскоре он предстанет перед судом.