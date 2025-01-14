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Упал замертво после одного удара: житель Бурятии случайно убил приятеля после вечеринки в клубе

Житель Бурятии случайно убил приятеля после вечеринки в клубе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Бурятии, обвиняемый в убийстве приятеля, предстанет перед Октябрьским районным судом. Еще осенью 2024 года молодые люди отправились в ночной клуб. Однако утром после вечеринки мужчины поссорились. Тогда один из сибиряков ударил друга по лицу кулаком. Через несколько дней он скончался. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР Бурятии.

— Следствием установлено, что в ночь на 28 сентября 2024 года обвиняемый употреблял спиртные напитки в ночном клубе в городе Улан-Удэ с компанией приятелей, затем под утро у крыльца заведения поссорился с одним из них и нанес ему удар кулаком по лицу.

Молодой человек не смог удержать равновесие из-за опьянения и упал. Сибиряк ударился головой об бетонный пол. Спустя время его доставили в больницу. К несчастью, потерпевшему не удалось выжить, он скончался спустя несколько дней после драки. Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Однако обвиняемый, узнав о смерти приятеля, самостоятельно пришел в полицию с чистосердечным признанием. Вскоре он предстанет перед судом.