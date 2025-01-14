Упал замертво после одного удара: житель Бурятии случайно убил приятеля после вечеринки в клубе

Молодой человек не смог удержать равновесие из-за опьянения и упал. Сибиряк ударился головой об бетонный пол. Спустя время его доставили в больницу. К несчастью, потерпевшему не удалось выжить, он скончался спустя несколько дней после драки. Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Однако обвиняемый, узнав о смерти приятеля, самостоятельно пришел в полицию с чистосердечным признанием. Вскоре он предстанет перед судом.