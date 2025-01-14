В Новосибирске суд освободил мать, бросившую 8-летнего сына голодать взаперти

Скандал случился 1 марта 2024 года на улице Сиреневая в микрорайоне «Шлюз». Сосед сверху Виктор Овчинников услышал крики ребенка о помощи, спустился в подъезд и сквозь решетку увидел 8-летнего ребенка, который не мог найти ключи. Мальчик рассказал, что мать ушла несколько дней назад, у него сел телефон и закончились продукты. Местные жители вызвали спасателей МАСС, они спустились с балкона и разговаривали с мальчиком, пока хозяин съемной квартиры не приехал с ключами.