В Новосибирске суд освободил мать, бросившую 8-летнего сына голодать взаперти

В Новосибирске суд вынес мягкий приговор матери, которая бросила 8-летнего сына голодать в квартире. Об этом сообщили КП-Новосибирск участники процесса 14 января.
— Приговором она признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ей назначено наказание в виде штрафа в определенной сумме в размере 95 тысяч рублей. В соответствии с учётом срока содержания под стражей в период с марта 2024 по декабрь 2024 года она освобождена от выплаты штрафа и освобождена в зале суда, — сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Осужденная не стала обжаловать приговор. Однако сейчас она лишена родительских прав на ребенка.
Скандал случился 1 марта 2024 года на улице Сиреневая в микрорайоне «Шлюз». Сосед сверху Виктор Овчинников услышал крики ребенка о помощи, спустился в подъезд и сквозь решетку увидел 8-летнего ребенка, который не мог найти ключи. Мальчик рассказал, что мать ушла несколько дней назад, у него сел телефон и закончились продукты. Местные жители вызвали спасателей МАСС, они спустились с балкона и разговаривали с мальчиком, пока хозяин съемной квартиры не приехал с ключами.
Ребенка забрали в центр помощи детям в трудной жизненной ситуации, на мать завели уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей. Женщина приехала из Гурьевска два месяца назад, сняла в квартиру, работала неофициально. Мать не стала забирать сына из центра помощи детям и органы опеки лишили женщину родительских прав. Родственники обвиняемой сообщали, что хотели бы взять опеку над ребенком, но так и не сделали этого.
— Честно говоря, я немного жалею, что мать лишили родительских прав. Ребенок был упитан, одет и обут, чистый, ухоженный. Наверное, она могла бы использовать свой шанс его вернуть, — рассказали КП-Новосибирск соседи.