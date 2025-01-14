В Пермском крае планируют вести отстрел волков после нападения на собаку

Отстрел волков планируется вести отстрел волков после нападения хищника на собаку в Пермском крае, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.
Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 11 января. Жительница посёлка Лямино поделилась в социальных сетях сообщением о нападении волка в частном секторе. Женщина рассказала, что дикое животное загрызло местную собаку. По словам хозяйки пса, волк-одиночка растерзал её пса, который находился на привязи.
14 января глава Чусовского округа Белов отреагировал на происшествие и рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о последствиях нападения волка.
«К сожалению, подтверждается информация о том, что волк напал и загрыз собаку в частном секторе. Первое сообщение о возможной активности волков поступило в субботу, 11 января 2024 года, через мониторинг социальных сетей», — поделился Сергей Белов.
По словам главы муниципалитета, после происшествия администрация связалась с охотинспектором Минприроды Пермского края. В ведомстве подтвердили, что специалисты устанавливают маршруты волков и планируют мероприятия по отстрелу и отлову животных.
«На сегодняшний день, 14 января 2025 года, сформирована группа из 45 человек, которая активно работает над поиском и ликвидацией волков. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — добавил глава округа.
Белов также призвал жителей не распространять непроверенную информацию и не оставлять животных на улице в ночное время. От отправки питомцев на самовыгул также советуют воздержаться.