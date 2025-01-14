В Пермском крае планируют вести отстрел волков после нападения на собаку

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 11 января. Жительница посёлка Лямино поделилась в социальных сетях сообщением о нападении волка в частном секторе. Женщина рассказала, что дикое животное загрызло местную собаку. По словам хозяйки пса, волк-одиночка растерзал её пса, который находился на привязи.