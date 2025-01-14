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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту стрельбы у кафе

Следователи возбудили уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия» в отношении жителя Мечетлинского района.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, 12 января 31-летний мужчина решил выяснить отношения с группой лиц по поводу конфликта, который ранее у него произошел в кафе с охранником заведения и отцом последнего. Уже на улице в селе Большеустикинское фигурант достал двуствольное ружье и дважды выстрелил в воздух, после чего начал угрожать им оппонентам. Впоследствии действия подозреваемого были пресечены сотрудниками полиции. В инциденте никто не пострадал.

«Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям фигуранта в части незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия» — проинформировали в ведомстве.