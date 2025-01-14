В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту стрельбы у кафе

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, 12 января 31-летний мужчина решил выяснить отношения с группой лиц по поводу конфликта, который ранее у него произошел в кафе с охранником заведения и отцом последнего. Уже на улице в селе Большеустикинское фигурант достал двуствольное ружье и дважды выстрелил в воздух, после чего начал угрожать им оппонентам. Впоследствии действия подозреваемого были пресечены сотрудниками полиции. В инциденте никто не пострадал.