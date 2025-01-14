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Самолет Новый Уренгой — Бугульма незапланированно сел на аэродроме Уфы

Экипаж принял решение из-за ограничения использования воздушного пространства.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, летевший из Нового Уренгоя в Бугульму, незапланированно поменял маршрут. Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент».

По имеющейся информации, 14 января в 9:20 по московскому времени экипаж доложил об уходе на аэродром Уфы из-за ограничений использования воздушного пространства в Бугульме.

Напомним, что сегодня в ряде городов был введен режим «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения в уфимском аэропорту были сняты лишь в 15:00.

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