В Италии задержаны два грабителя из Молдовы: Они напали на местного жителя и отобрали у него сумку

30-летний мужчина остановился у автомата с сигаретами, когда к нему подошли двое молдаван — 17 и 20 лет. Они попросили у него сигарету, но, как только мужчина повернулся, напали на него. Использовав слезоточивый газ, они выхватили сумку и поспешили скрыться.