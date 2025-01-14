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В Италии задержаны два грабителя из Молдовы: Они напали на местного жителя и отобрали у него сумку

Один из подозреваемых — несовершеннолетний.

Источник: Комсомольская правда

Два молодых человека из Молдовы были задержаны в Италии за жестокое ограбление, произошедшее в ночь на 11 января в Болонье. Среди задержанных оказался несовершеннолетний.

30-летний мужчина остановился у автомата с сигаретами, когда к нему подошли двое молдаван — 17 и 20 лет. Они попросили у него сигарету, но, как только мужчина повернулся, напали на него. Использовав слезоточивый газ, они выхватили сумку и поспешили скрыться.

Молодой человек помещен в одиночную камеру, а несовершеннолетний — в центр временного содержания.