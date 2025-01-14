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Крупный пожар вспыхнул на складе под Алматы

14 января 2025 года в Алматинской области загорелся склад, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС РК, спасатели тушат по повышенному рангу пожар в одном из складов магазина строительных материалов города Каскелена.

По информации местных жителей, склад расположен на рынке «Жер Ана».

На месте создан оперативный штаб пожаротушения. Водяные стволы подают на защиту соседних жилых домов и на тушение, отметили в МЧС.

Другие подробности уточняются.

Всего задействовано порядка 30 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС. Отметим, что это второй крупный пожар за день в Алматинской области: в селе Бесагаш горел частный теннисный клуб.

пожары
МЧС