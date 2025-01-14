Обмотал вокруг шеи удлинитель: чем поплатились друзья из Братска, убившие сибирячку

Друг сожителя наблюдал за происходящим. Но вскоре он решил помочь приятелю задушить сибирячку. Женщина скончалась на месте. Тогда жители, чтобы скрыть улики и тело, подожгли квартиру, а сами сбежали через окно. Но спустя время полиции и СК удалось задержать друзей. Их поместили под стражу. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 14 лет 1 месяца до 16 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого режима.