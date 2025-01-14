Обмотал вокруг шеи удлинитель: чем поплатились друзья из Братска, убившие сибирячку

Два друга из Братска приговорены к длительному лишению свободы. Суд признал их виновными в убийстве сибирячки. Трагедия произошла ровно год назад — 11 января 2024 года. В тот вечер приятели, один из которых являлся сожителем женщины, находились у местной жительницы в гостях. Однако в какой-то момент возлюбленные поругались, мужчина накинулся на нее с кулаками. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— Суд установил, подсудимые и сожительница одного из них совместно распивали спиртные напитки у нее в квартире на улице Пионерской в Братске, — рассказывают в прокуратуре. — В какой-то момент между сожителями произошла ссора с избиением, в ходе которой мужчина на почве личной неприязни, взяв сетевой удлинитель с эластичным проводом и обмотав вокруг шеи 37-летней потерпевшей, начал ее душить.
Друг сожителя наблюдал за происходящим. Но вскоре он решил помочь приятелю задушить сибирячку. Женщина скончалась на месте. Тогда жители, чтобы скрыть улики и тело, подожгли квартиру, а сами сбежали через окно. Но спустя время полиции и СК удалось задержать друзей. Их поместили под стражу. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 14 лет 1 месяца до 16 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого режима.