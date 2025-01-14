Обвиняемого в домогательствах к дочери ресторатора Уфы оставили в СИЗО

Обвиняемый в домогательствах к двухлетней дочери известный уфимский ресторатор попытался изменить меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Владельца пабов в домогательствах к ребенку обвинила собственная супруга. Обвинение мужчине было предъявлено в конце 2024 года.
По статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» уфимцу грозит от 12 до 20 лет.
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