Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани на станции метро «Кремлевская» пассажир упал на пути

В Казани на станции метро Кремлевская молодой человек упал на рельсы, машинист применил экстренное торможение. Инцидент привел к задержке движения поездов на 9 мин. Об этом сообщает пресс-служба МУП Метроэлектротранс.

Источник: Коммерсантъ

Пассажир остался жив, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы. В компании принесли извинения за временные неудобства и призвали пассажиров соблюдать правила поведения в метрополитене. «Разбором инцидента занимаются соответствующие органы, полиция. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе.

метро