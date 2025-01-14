Что известно об атаке на станцию «Турецкого потока»: последствия и реакция в мире

«У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за “Северными потоками”, еще и “Турецкий поток” вывести из строя», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году (цитата по ТАСС).