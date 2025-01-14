Что известно об атаке на станцию «Турецкого потока»: последствия и реакция в мире

Атака ВСУ на станцию «Русская»
ВСУ ударили беспилотниками самолетного типа по станции «Русская», которая является стартовой для трубопровода «Турецкий поток», 11 января. Системы ПВО зафиксировали девять БПЛА. Все дроны были ликвидированы. Обломки беспилотников при падении повредили одно из зданий газоизмерительной станции и оборудование. Никто из сотрудников не пострадал.
Объект для удара под Анапой был выбран не случайно. В Минобороны РФ целью киевского режима назвали прекращение поставок газа в европейские страны.
Характеристики ключевого объекта газопровода
Компрессорная станция «Русская» располагается в селе Гай-Кодзор под Анапой в Краснодарском крае. Объект является точкой начала газопровода «Турецкий поток», который связывает Россию и Турцию. Состоит он из двух веток: одна из них поставляет газ в Турцию, вторая — обеспечивает поставки в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность двух линий газопровода — 31,5 млрд куб. м в год.
Стартовая точка «Турецкого потока» под Анапой включает семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. Давление газа на выходе может достигать 28,45 Мпа, что обеспечивает его прокачку на расстояние в 900 км.
После того, как работу «Северных потоков» остановили в 2022 году и прекратили поставки газа через Украину с 1 января 2025 года, «Турецкий поток» является единственной линией, по которой российское топливо поступает в Турцию, Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию.
Атака со стороны ВСУ, падение обломков беспилотников не остановили подачу газа в трубопровод. Перекачка газа со станции продолжилась, сотрудники «Газпрома» оперативно восстановили повреждения, сейчас объект работает в штатном режиме, сообщает РБК.
Реакция в России на попытку атаковать станцию «Русская»
Удар беспилотниками по начальной точке «Турецкого потока» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев под «кураторством заокеанских друзей».
Представитель Кремля заявил, что атака под Анапой — одно из звеньев цепи диверсий в отношении энергетических объектов России. Бенефициаром удара он назвал США, которые заинтересованы в увеличении поставок собственного сжиженного газа на европейский рынок.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя удар по станции «Русская», обвинил США в одобрении террористических актов против энергетической инфраструктуры для удаления конкурентов.
«У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за “Северными потоками”, еще и “Турецкий поток” вывести из строя», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году (цитата по ТАСС).
Реакция на атаку в Европе
В Европе тоже отреагировали на атаку станции «Турецкого потока». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал, чтобы условия безопасности и работоспособности газопровода соблюдались всеми государствами. Он сравнил удар по энергообъекту с нападением на суверенитет европейских стран.
Сийярто добавил, что «Турецкий поток» очень важен для поставок газа в Венгрию, сообщает «Коммерсантъ».
Комментарий представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен на пресс-конференции в Брюсселе по поводу удара ВСУ по станции «Русская» был более сдержанным.
«Любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают серьезную обеспокоенность», — цитирует ТАСС ее заявление.
Чиновница Еврокомиссии добавила, что комментариев по поводу инцидента в Краснодарском крае Украине не предоставляла, а в ЕС не готовы оценить произошедшее с точки зрения влияния на энергетику.
Другие попытки атаковать «Турецкий поток»
Удар БПЛА по станции «Русская» под Анапой — не единственная попытка ВСУ атаковать «Турецкий поток». О попытках Украины повредить газопровод ранее сообщал Владимир Путин. Президент России рассказал, что газопровод атакуют с помощью БПЛА из украинских портов.
«Наши корабли охраняют эти “потоки”, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции в Сочи в сентябре 2023 года.
Как выяснил Der Spiegel, подрыв «Турецкого потока», так же как и «Северных», планировал главком ВСУ Валерий Залужный. Предполагалось взорвать газопровод в Черном море, но достичь цели не удалось. Операция сорвалась. Подробности ее осуществления и провала не разглашаются, писал РБК.
Газопровод «Турецкий поток» между Россией и Турцией достроили в ноябре 2019 года, коммерческие поставки начались с 1 января 2020 года. Общий бюджет реализации проекта оценивался в €7 млрд. Объем транспортировки природного газа по «Турецкому потоку» на старте работы составил 13,51 млрд куб. м. В 2024 году, по данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки в Европу выросли до 16,7 млрд куб. м.