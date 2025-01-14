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В Ростовской области двое мужчин погибли при пожаре из-за неосторожного курения

Смертельный пожар из-за неосторожного курения произошел в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В станице Тацинской Ростовской области при пожаре от непогашенной сигареты погибли двое мужчин. Об этом сегодня, 14 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

— Пожар вспыхнул рано утром на улице Баданова. Во время тушения были обнаружены тела мужчин 35 и 69 лет. Пламя ликвидировали на 25 кв. метрах. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожности при курении, — сообщили в экстренном ведомстве.

Спасатели напоминают жителям Дона: нельзя оставлять в пепельнице или бросать в мусор непотушенные окурки и спички. Не следует использовать как пепельницы бумагу и прочие горючие предметы. Также нельзя курить лежа в постели и в состоянии опьянения. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.