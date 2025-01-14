В Ростовской области двое мужчин погибли при пожаре из-за неосторожного курения

Спасатели напоминают жителям Дона: нельзя оставлять в пепельнице или бросать в мусор непотушенные окурки и спички. Не следует использовать как пепельницы бумагу и прочие горючие предметы. Также нельзя курить лежа в постели и в состоянии опьянения. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.