Группа подростков избила школьника из Башкирии

В Стерлитамаке группа подростком жестоко избила сверстника и сняла это на видео. Инциденту дал огласку юрист Дмитрий Черкасов.
По его словам, к нему обратилась мать пострадавшего подростка. У школьника медики зафиксировали ушибы и многочисленные синяки на спине. По предварительным данным, причиной нападения стал разросшийся школьный конфликт.
По факту случившегося МВД начало проверку. Полицейские установили участников избиения и вызвали их родителей в отделение.
— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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