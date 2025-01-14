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Группа подростков избила школьника из Башкирии

В Башкирии полиция установила личности парней, избивших подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке группа подростком жестоко избила сверстника и сняла это на видео. Инциденту дал огласку юрист Дмитрий Черкасов.

По его словам, к нему обратилась мать пострадавшего подростка. У школьника медики зафиксировали ушибы и многочисленные синяки на спине. По предварительным данным, причиной нападения стал разросшийся школьный конфликт.

По факту случившегося МВД начало проверку. Полицейские установили участников избиения и вызвали их родителей в отделение.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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