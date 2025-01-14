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В Донецке Ростовской области вспыхнуло строящееся здание очистных сооружений

В Ростовской области в строящемся здании очистных сооружений выгорело 200 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 января, в Донецке Ростовской области вспыхнул пожар в строящемся здании очистных сооружений. Работы на месте происшествия к этому моменту еще ведутся, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Вызов на Казакова, 82 поступил в 11:25. Горело строящееся здание. В тушении оперативно задействовали 20 человек и восемь единиц техники, — рассказали в МЧС.

В 14:50 пожар локализовали на площади 200 кв. метров. В 15:10 было ликвидировано открытое горение. Полное завершение тушения пока не объявляли.