На пляжах Анапы установили сети, которые защитят от новых выбросов мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Эта разработка позволит оградить берег и песок от нефтепродуктов. Для установки вдоль пляжа вбивают колья через каждые два метра, а затем сеть 55% плотности из двух слоев скручивают и фиксируют при помощи хомутов.
Всего на 14 января сделали 550 метров защитных сетей, в планах еще 24 км по побережью Анапы.
Напомним, на месте откачки мазута с танкера в Тамани есть угроза обвала горных масс. Для устранения опасности уже запланированы работы по обследованию территории, чтобы потом на этом месте провести взрывные работы.
Ранее мы писали, у кормы танкера в Тамани начали строить марину для сдерживания нефтепродуктов. Гидротехническое сооружение протяженностью 400 м устанавливают вокруг севшего на мель «Волгонефть-239». Это позволит сдерживать распространение мазута, вытекшего из танкера в море, а также послужит дорогой для техники.