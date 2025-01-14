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На пляжах Анапы установили сети, которые защитят от новых выбросов мазута

550 метров защитных сетей установили на пляжах Анапы.

На пляжах Анапы установили сети, которые защитят от новых выбросов мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Эта разработка позволит оградить берег и песок от нефтепродуктов. Для установки вдоль пляжа вбивают колья через каждые два метра, а затем сеть 55% плотности из двух слоев скручивают и фиксируют при помощи хомутов.

Всего на 14 января сделали 550 метров защитных сетей, в планах еще 24 км по побережью Анапы.

Напомним, на месте откачки мазута с танкера в Тамани есть угроза обвала горных масс. Для устранения опасности уже запланированы работы по обследованию территории, чтобы потом на этом месте провести взрывные работы.

Ранее мы писали, у кормы танкера в Тамани начали строить марину для сдерживания нефтепродуктов. Гидротехническое сооружение протяженностью 400 м устанавливают вокруг севшего на мель «Волгонефть-239». Это позволит сдерживать распространение мазута, вытекшего из танкера в море, а также послужит дорогой для техники.

экология