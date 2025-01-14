В Мостах травмирован работник предприятия, идет расследование

По предварительным данным следствия, днем 13 января работник перерабатывающего предприятия для лучшей работы транспортировочной ленты решил смазать барабан транспортера. При этом пострадавший понимал, что оборудование находится во включенном состоянии. В результате нарушения техники безопасности руку работника затянуло в транспортер, произошла ампутация левой кисти.