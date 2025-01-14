В Мостах травмирован работник предприятия, идет расследование

По предварительным данным следствия, днем 13 января работник перерабатывающего предприятия для лучшей работы транспортировочной ленты решил смазать барабан транспортера. При этом пострадавший понимал, что оборудование находится во включенном состоянии. В результате нарушения техники безопасности руку работника затянуло в транспортер, произошла ампутация левой кисти.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем совместно со специалистами УГКСЭ по Гродненской области, инспектором Департамента государственной инспекции по охране труда осмотрено место происшествия, опрошены руководство предприятия и коллеги пострадавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация.
Как установлено, в случае необходимости смазывания цепей и подшипников оборудования транспортировщик должен принять меры к его отключению: сообщить об этом аппаратчику, который отключает технику, либо самостоятельно использовать аварийную кнопку.
Департаменту государственной инспекции по охране труда поручено производство специального расследования несчастного случая, результаты которого будут изучены следователем и приобщены к материалам проверки.
Особое внимание следователи уделят вопросам соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, а также изучению причин и условий, способствовавших травмированию работника.