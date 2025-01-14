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Школьница из Башкирии на тюбинге влетела в железобетонный столб

В Башкирии девочка на тюбинге врезалась в железобетонный столб.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке 12-летняя школьница оказалась в больнице после катания с тюбингом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По информации ведомства, девочка вместе с мамой и сестрой катались со склона, который для этого не предназначен. В какой-то момент родительница отвлеклась, а девочки воспользовались невнимательностью мамы и скатились с крутого склона, несмотря на то, что женщина просила их держать пологой стороны. В результате, школьница влетела в столб и получила увечья, с которыми была доставлена в больницу.

— Отделом по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Стерлитамаку проводится проверка по данному факту на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

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