Школьница из Башкирии на тюбинге влетела в железобетонный столб

По информации ведомства, девочка вместе с мамой и сестрой катались со склона, который для этого не предназначен. В какой-то момент родительница отвлеклась, а девочки воспользовались невнимательностью мамы и скатились с крутого склона, несмотря на то, что женщина просила их держать пологой стороны. В результате, школьница влетела в столб и получила увечья, с которыми была доставлена в больницу.