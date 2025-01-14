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Челябинские чиновники выплатят компенсацию укушенному собакой ребенку

Челябинские чиновники выплатят компенсацию укушенному собакой ребенку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Металлургическом районе.

«Вблизи гостиницы “Сфера” ребенка укусила за ногу беспризорная собака. После обращения в травмпункт мальчику оказана медицинская помощь. Он перенес моральные и нравственные страдания, болевые ощущения, появилась боязнь собак», — уточнили в региональной прокуратуре.

Прокурор района в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском к администрации Челябинска, Управлению экологии и природопользования администрации о солидарном взыскании компенсации морального вреда.

Решением Советского райсуда в августе 2024 года в пользу пострадавшего взыскано 50 тыс. рублей.

Судебное постановление обжаловано ответчиками в вышестоящую судебную инстанцию. И вот апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского облсуда решение первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.