Челябинские чиновники выплатят компенсацию укушенному собакой ребенку

«Вблизи гостиницы “Сфера” ребенка укусила за ногу беспризорная собака. После обращения в травмпункт мальчику оказана медицинская помощь. Он перенес моральные и нравственные страдания, болевые ощущения, появилась боязнь собак», — уточнили в региональной прокуратуре.