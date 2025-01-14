Нетрезвый мужчина погиб под колесами поезда в Минском районе

Как рассказали в ведомстве, днем 14 января на железнодорожной станции Городище в Минском районе в результате наезда грузового тепловоза смертельно травмирован 65-летний минчанин. Установлено, что он пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу, не обращая внимания на звуковые и световые сигналы, которые подавал машинист поезда. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он шел с подработки на электричку и не заметил приближающийся железнодорожный состав.