Житель Башкирии открыл стрельбу у кафе

В Мечетлинском районе Башкирии 31-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в «хулиганстве, совершенном с применением оружия».
Как сообщает СУ СКР по РБ, мужчина решил выяснить отношения с группой лиц по поводу конфликта, который произошел между охранником местного заведения и его отцом. Житель села Большеустикинское взял двухствольное ружье и выстрелил дважды в воздух, а затем стал угрожать своим оппонентам.
После инцидента мужчину задержали, а ружье изъяли. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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