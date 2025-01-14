Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии открыл стрельбу у кафе

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту стрельбы у кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Мечетлинском районе Башкирии 31-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в «хулиганстве, совершенном с применением оружия».

Как сообщает СУ СКР по РБ, мужчина решил выяснить отношения с группой лиц по поводу конфликта, который произошел между охранником местного заведения и его отцом. Житель села Большеустикинское взял двухствольное ружье и выстрелил дважды в воздух, а затем стал угрожать своим оппонентам.

После инцидента мужчину задержали, а ружье изъяли. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.