Житель Башкирии открыл стрельбу у кафе

Как сообщает СУ СКР по РБ, мужчина решил выяснить отношения с группой лиц по поводу конфликта, который произошел между охранником местного заведения и его отцом. Житель села Большеустикинское взял двухствольное ружье и выстрелил дважды в воздух, а затем стал угрожать своим оппонентам.