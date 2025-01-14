Более 58 кубометров воды с мазутом собрали рядом с севшим на мель танкером «Волгонефть-239». Об этом сообщили в министерстве транспорта России.
Рядом с кормовой частью судна работает баржа «Пикник». Нефтепродукты собирают с помощью бортового грейфера из изолированной бонами акватории в емкость на борту танкера. Работы ведутся круглосуточно.
В месте, где танкер сел на мель, установили 2,14 км бонов. Заграждения обновляют по мере их загрязнения.
Вместе с тем на участке продолжают строить временную подъездную дорогу к кормовой части танкера. С берега к судну подготавливают насыпь. Это защитит корпус танкера от шторма и поможет подъехать технике для сбора вытекшего мазута.
Для вывоза мазута используют семь ж/д вагонов. Резервные составы направят при необходимости.
За сутки водолазы обследовали затонувшие фрагменты носовой части «Волгонефти-239». Специалисты провели герметизацию воздушных горловин правого и левого борта, обтяжку люков танков № 1 и № 2. Работа проведена, чтобы не допустить утечек мазута.