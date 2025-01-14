В Ростове-на-Дону вынесли приговор лидерам террористического батальона

В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум лидерам батальона, действующего в пользу Украины. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным инстанции, один из мужчин в июле 2022 года на территории Украины, провозгласил себя «лидером независимой Чеченской Республики» и создал батальон для ведения террористической деятельности.
Новое террористическое сообщество имело структуру и управления военного типа. Его участники имели на вооружении огнестрельное оружие, гранатометы, средства связи и передвижения.
Второй мужчина в июле 2022 года по приказу первого принял на себя командование батальоном и начал готовить его участников в тренировочных лагерях. Известно, что он же действовал в составе боевиков в Сирии примерно с 2013 по 2015 годы.
Уголовное преследование участников батальона начали с 31 августа 2022 года.
— Подсудимых признали виновными и назначили длительные сроки заключения в виде 19 и 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, — прокомментировали в Южном окружном военном суде.
Отметим, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.