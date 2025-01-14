Школьник из Подмосковья украл 200 тыс. рублей с банковской карты учительницы

По его словам, инцидент произошел в конце 2024 года в школе подмосковной деревни Авдеево. В начале декабря 61-летняя учительница обнаружила в банковском приложении историю переводов крупных сумм на незнакомый номер. Впоследствии выяснилось, что телефоном пользовался ее 15-летний ученик.