Школьник из Подмосковья украл 200 тыс. рублей с банковской карты учительницы

По его словам, инцидент произошел в конце 2024 года в школе подмосковной деревни Авдеево. В начале декабря 61-летняя учительница обнаружила в банковском приложении историю переводов крупных сумм на незнакомый номер. Впоследствии выяснилось, что телефоном пользовался ее 15-летний ученик.
Уточняется, что пароль учитель рассказала подростку сама. Во время мошенничества мальчик совершил восемь операций по переводу денежных средств.
В отношении школьника возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Дело планируют направить в суд, с подростка взяли подписку о невыезде.
Ранее, 31 декабря 2024 года, в Ингушетии задержали мужчину, который украл 396 тыс. рублей, предназначенных для операции онкобольного ребенка. Из общей суммы удалось вернуть только 125 тыс., остальную часть средств мужчина потратил в ресторанах.