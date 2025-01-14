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Приговор экс-следователю СК Тамбиеву за взятку оставили в силе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский областной суд оставил в силе решение приговорить бывшего следователя СК Марата Тамбиева к 16 годам колонии по делу о рекордной взятке в 7 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил оставить приговор Тамбиеву в части назначенного основного наказания без изменения», — говорится в решении суда.

Аналогичное решение суд принял и в отношении бывшей подчиненной Тамбиева, сотрудницы СК Кристины Ляховенко, сохранив ей срок в девять лет колонии. При этом апелляционная инстанция заменила ей строгий режим отбывания наказания на общий.

Кроме этого, суд постановил уменьшить размер солидарного взыскания с осужденных Тамбиева и Ляховенко в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления, с 7 млрд до 4 млрд 534 млн рублей.

Балашихинский суд Московской области ранее приговорил Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Ляховенко признана виновной в получении взятки и превышении полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Третий обвиняемый — бывший замглавы следственного отдела по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу Москвы Дмитрий Губин — скрылся от правоохранителей и объявлен в розыск.

Взятка в биткойнах.

Согласно выводам следствия и прокуратуры, бывшие следователи в составе организованной группы вымогали взятку у членов хакерской группы Infraud Organization за прекращение их уголовного преследования и возможность скрыть криптовалюту, эквивалентную 14 млрд рублей. В уголовном деле фигурирует крупнейшая по размеру взятка в истории РФ. При этом сам Тамбиев заявлял суду, что отклонил все предложения о сотрудничестве и признании вины. Он также заступился за свою бывшую коллегу Ляховенко, назвав ее «ребенком и жертвой».

Согласно материалам дела, на момент совершения преступления Губин совместно с занимавшими тогда должности начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Тамбиевым и следователя этого отдела Ляховенко в январе 2022 года получили от членов Infraud Organization (Марка Бергмана, его брата Константина Бергмана, Кирилла Самокутяева) взятку в криптовалюте, эквивалентную 7,3 млрд рублей. Согласно условиям преступной сделки, после получения взятки следователи не стали арестовывать остальную криптовалюту хакеров на 14 млрд рублей.

Таганский суд Москвы ранее приговорил братьев Бергман, Самокутяева и Андрея Новака к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей. Вину хакеры признали. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 1 тыс. биткойнов у Тамбиева в доход государства.