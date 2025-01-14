Приговор экс-следователю СК Тамбиеву за взятку оставили в силе

Согласно выводам следствия и прокуратуры, бывшие следователи в составе организованной группы вымогали взятку у членов хакерской группы Infraud Organization за прекращение их уголовного преследования и возможность скрыть криптовалюту, эквивалентную 14 млрд рублей. В уголовном деле фигурирует крупнейшая по размеру взятка в истории РФ. При этом сам Тамбиев заявлял суду, что отклонил все предложения о сотрудничестве и признании вины. Он также заступился за свою бывшую коллегу Ляховенко, назвав ее «ребенком и жертвой».