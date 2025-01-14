В Башкирии пропал ушедший на подработку 30-летний мужчина

В Нефтекамске пропал 30-летний Тимур Муртазин. Ориентировку на мужчину распространяет МВД по Башкирии.
По имеющейся информации, молодой человек исчез еще в ноябре 2024 года. 30-го числа он ушел из дома на подработку, но так и не вернулся.
Всех, кто располагает сведениями о нем, просят связаться с сотрудниками полиции по телефонам: +7 917 761−07−64, +7 (987) 618−03−11.
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