Жестоко убитых мать и дочь похоронят в Балахне 15 января

Как сообщается на городском портале «Балахна.ру», прощание с 29-летней Анастасией и ее полуторагодовалой дочкой состоится в микрорайоне Правдинск. Отпевание пройдет в Сретенской церкви в Кубенцеве. Родственники погибших сообщили, что похороны Анастасии и её дочери пройдут в узком семейном кругу, но все желающие могут прийти на прощание.