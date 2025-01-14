Координационный центр сообщил, что в работе доменов .ru и .рф нет сбоев

В компании «Ростелеком» заявили, что проблемы с доступом к интернет-сайтам в России не связаны с сетью компании. В «Билайне» также отметили, что возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от компании причинам. МТС отказалась от комментариев.