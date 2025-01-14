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Координационный центр сообщил, что в работе доменов .ru и .рф нет сбоев

Инфраструктура доменов верхнего уровня.ru и.рф работает без сбоев. Об этом сообщил Координационный центр доменов, который занимается их управлением, передает ТАСС.

Источник: Freepik

«По данным Координационного центра доменов.ru/.рф, инфраструктура доменов верхнего уровня.ru и.рф и российские DNS работают без сбоев», — рассказали агентству в пресс-службе организации.

Вечером 14 января в работе Рунета произошел масштабный сбой. Пользователи в Москве и Подмосковье жаловались, что у них не работал интернет у мобильных операторов и мобильные приложения.

В компании «Ростелеком» заявили, что проблемы с доступом к интернет-сайтам в России не связаны с сетью компании. В «Билайне» также отметили, что возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от компании причинам. МТС отказалась от комментариев.

По информации Роскомнадзора, в службе заметили «кратковременное нарушение связности». Но работа сети уже «оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — добавили там.

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