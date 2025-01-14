Школьник из Башкирии впал в кому после запуска фейерверка

В Бижбулякском районе Башкирии во время запуска фейерверка пострадал 17-летний подросток. По данным ТГ-канала «Mash Batash», залп прилетел в голову юноши.
Известно, что подросток с друзьями отмечал старый Новый год в сельском клубе. С собой ребята взяли фейерверк, однако из-за неосторожности пострадал один из мальчиков. Сразу после удара залпа он потерял сознание и больше в себя не приходил.
Как сообщили в региональном минздраве, подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Бижбулякскую ЦРБ. После оказанной помощи его транспортировали в Уфу санавиацией.
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