Милиционеры задержали минчанина, установившего на кухне туристическую палатку. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудниками роты патрульно-постовой службы милиции вместе с оперативниками наркоконтроля Первомайского РУВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 41-летний житель Минска.
В пресс-службе отметили, что изначально в милицию поступила информация от соседей, которые жаловались на шум. Приехавшие милиционеры услышали в квартире специфический запах и приняли решение осмотреть помещение. Так, на кухне у мужчины была найдена туристическая палатка, которая была оборудована под бокс для выращивания наркосодержащих растений.
Сказано, что сотрудники милиции изъяли более 600 граммов наркосодержащего растения, предметы для выращивания, два растения. Фигурант сообщил, что найденные растения выращивал для собственного потребления. По указанному факту заведено уголовное дело.
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