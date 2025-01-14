Милиционеры задержали минчанина, установившего на кухне туристическую палатку

В пресс-службе отметили, что изначально в милицию поступила информация от соседей, которые жаловались на шум. Приехавшие милиционеры услышали в квартире специфический запах и приняли решение осмотреть помещение. Так, на кухне у мужчины была найдена туристическая палатка, которая была оборудована под бокс для выращивания наркосодержащих растений.