Работу Рунета восстановили

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили в РКН.
Под связностью сети подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.
Ранее, около 17:00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.