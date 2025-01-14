Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу Рунета восстановили

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что работа Рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили в РКН.

Под связностью сети подразумевается ее свойство, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.

Ранее, около 17:00 мск, произошел масштабный сбой в работе Рунета: пользователи начали жаловаться, что многие сайты как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .рф и .ru не открываются.

Интернет