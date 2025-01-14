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Роскомнадзор заявил о временном нарушении связности в Рунете

Роскомнадзор во время сбоя в Рунете выявил «кратковременное нарушение связности», сейчас работа сети восстановлена, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — говорится в сообщении.

Вечером 14 января в российском сегменте интернета произошел глобальный сбой. У пользователей, подключенных к разным поставщикам услуг, возникли проблемы с доступом как к сайтам, так и к мобильным приложениям. В частности, сбои фиксировались у операторов «Акадо», МГТС, «Ростелеком» и «Теле-2», портала госуслуг, поисковика Google, «Википедии» и других.

В «Ростелекоме» и «Билайне» заявили РБК, что сбои не были связаны с их работой. Представитель VK сообщил, что сервисы компании работают в штатном режиме. Координационный центр доменов заявил, что в работе доменов верхнего уровня.ru и .рф сбоев нет.

Интернет