В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу

По данным пресс-службы, ученые отправили экземпляры рыб на исследование в лаборатории ИнБЮМ. Результаты будут обнародованы в ближайшее время. Делать выводы о причинах произошедшего пока рано, подчеркнули в институте.
С 13 января хемоэкологи (хемоэкология — наука о влиянии загрязнения на сообщества морских организмов — ред.) ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексную экспедицию вдоль севастопольского побережья. Ученые отбирают пробы воды, грунта и морских организмов на пляжах, где были зафиксированы выбросы мазута.
Исследования будут проводиться в прибрежной полосе Качи, Орловки, Учкуевки, Херсонеса, Круглой и Голубой бухт, Фиолента, Балаклавы, Батилимана, Ласпи и др. Экспедиция продлится до 17 января.
Ранее в Сакском районе Крыма и на острове Тузла были выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. По ее данным, ситуация находится на контроле у 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.
В Севастополе за все время работ вывезли 158,83 тонны загрязненного мазутом грунта. Новых выбросов нефтепродуктов по состоянию на 14 января не выявлено.