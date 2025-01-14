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В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Севастополе обнаружили мертвую хамсу в районе набережной Андрея Первозванного. Причины ее гибели устанавливаются, сообщили РИА Новости Крым в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ).

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, ученые отправили экземпляры рыб на исследование в лаборатории ИнБЮМ. Результаты будут обнародованы в ближайшее время. Делать выводы о причинах произошедшего пока рано, подчеркнули в институте.

С 13 января хемоэкологи (хемоэкология — наука о влиянии загрязнения на сообщества морских организмов — ред.) ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексную экспедицию вдоль севастопольского побережья. Ученые отбирают пробы воды, грунта и морских организмов на пляжах, где были зафиксированы выбросы мазута.

Исследования будут проводиться в прибрежной полосе Качи, Орловки, Учкуевки, Херсонеса, Круглой и Голубой бухт, Фиолента, Балаклавы, Батилимана, Ласпи и др. Экспедиция продлится до 17 января.

Ранее в Сакском районе Крыма и на острове Тузла были выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. По ее данным, ситуация находится на контроле у 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.

В Севастополе за все время работ вывезли 158,83 тонны загрязненного мазутом грунта. Новых выбросов нефтепродуктов по состоянию на 14 января не выявлено.

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