В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу

Ранее в Сакском районе Крыма и на острове Тузла были выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. По ее данным, ситуация находится на контроле у 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.