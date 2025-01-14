Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Энгельсе ввели режим ЧС межмуниципального уровня после атаки БПЛА

После массированной атаки украинских беспилотников власти Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Как объяснил губернатор региона Роман Бусаргин, решение позволит наладить оперативное взаимодействие экстренных служб и объединить силы для ликвидации возгорания.

Источник: РИА "Новости"

Глава Саратовской области рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Он обсудил текущую ситуацию со специалистами, они предпринимают все необходимое. Ответственным за координацию на месте происшествия назначили начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина.

Об ударе по Саратовской области господин Бусаргин сообщил сегодня утром. Беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Энгельсе и Саратове. О пострадавших не сообщалось. На прошлой неделе во время атаки беспилотников 8 января в Энгельсе загорелось предприятие. Локализовать пожар удалось 13 января.