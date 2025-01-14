В Энгельсе ввели режим ЧС межмуниципального уровня после атаки БПЛА

Об ударе по Саратовской области господин Бусаргин сообщил сегодня утром. Беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Энгельсе и Саратове. О пострадавших не сообщалось. На прошлой неделе во время атаки беспилотников 8 января в Энгельсе загорелось предприятие. Локализовать пожар удалось 13 января.