В Энгельсе ввели режим ЧС межмуниципального уровня после атаки БПЛА

Глава Саратовской области рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Он обсудил текущую ситуацию со специалистами, они предпринимают все необходимое. Ответственным за координацию на месте происшествия назначили начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина.
Об ударе по Саратовской области господин Бусаргин сообщил сегодня утром. Беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Энгельсе и Саратове. О пострадавших не сообщалось. На прошлой неделе во время атаки беспилотников 8 января в Энгельсе загорелось предприятие. Локализовать пожар удалось 13 января.