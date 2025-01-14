Человек упал на пути на станции метро «Проспект Ветеранов»

Во вторник, 14 января, пассажир Петербургского метрополитена упал на железнодорожные пути на станции «Проспект Ветеранов». Из-за этого работа красной ветки остановилась на относительно продолжительное время. Об инциденте рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.
— Движение поездов по Линии 1 осуществляется от станции «Девяткино» до станции «Автово», — уточнил последствия чрезвычайной ситуации в социальных сетях метро Петербурга.
Человека подняли с путей через пятнадцать минут. К счастью, пассажир жив, здоров. Движение составов метро уже возобновлено в обычном режиме.
Напомним, в понедельник, 13 января, в работе синей ветки метро также были задержки в прибытии поездов. Причина сбоя в работе не уточняется, однако возобновить работу в стандартном режиме удалось практически через десять минут.